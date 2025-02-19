Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Центрального районного суду міста. У Миколаєві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави для підозрюваних у підготовці вибуху, який стався біля закладу громадського харчування 14 лютого.

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Суд обрав запобіжний захід для підлітків

Четверо фігурантів справи – учні ліцею з Полтавської області віком від 14 до 17 років, які визнали свою провину.

Справу кваліфікують як теракт. За даними слідства, 16-річний підозрюваний почав спілкуватися онлайн з представниками спецслужб Росії, які запропонували йому виготовляти вибухівку для підриву стратегічних об’єктів.

Хлопець залучив до злочину трьох друзів, і вони виготовили вибухівку, яку передали 42-річній жінці з Полтавщини, яка співпрацювала з ворогом. Вона здійснила підрив у Миколаєві, в результаті якого загинула жінка, що несла вибухівку, та троє військових.

Під час судового розгляду фігуранти просили змінити запобіжний захід, проте суд залишив їх під вартою без можливості застави. Попри юний вік, підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

