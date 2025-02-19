Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. Додамо, що внаслідок вибуху загинули службовці Центру протимінної діяльності.

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Що відомо про теракт у Миколаєві

У прокуратурі розповіли, що четверо жителів Полтавщини були завербовані ворогом через телеграм-канали зі швидким "заробітком". Згідно з інструкціями кураторів з ФСБ вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його в рюкзак і передали 42-річній жінці – також мешканці Полтавщини.

Жінка спокусилася можливістю заробити "легких грошей" і погодилася виконати доручення. Однак вона не підозрювала, що переносить вибухівку.

Жінка прибула до Миколаєва, щоб передати нібито "сумку з грошима" місцевому жителю. Поблизу парковки біля кафе, де перебувала група військових, вона отримала дзвінок. Після нього пролунав вибух – спецслужби рф дистанційно активували СВП,

– розповіли у прокуратурі.

Унаслідок теракту жінка та троє військовослужбовців загинули, ще семеро людей отримали поранення.

Підозрюваних затримали за місцем проживання. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ та компоненти для виготовлення вибухівки. Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою, що спричинив загибель людей. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.