Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національного оператора протимінної діяльності Ukrainian Demining Services та Центр протимінної діяльності.

До теми У Миколаєві прогримів вибух у закладі харчування: є загиблі та постраждалі

Що відомо про загиблих від вибуху у закладі Миколаєва

Національний оператор протимінної діяльності Ukrainian Demining Services розповів, що жахливий теракт в Миколаєві, який стався 14 лютого, забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Вони були військовослужбовцями Центру Протимінної Діяльності.

Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни. Молоді. Світлі. Добрі. Гарні. Україна втратила справжніх героїв – мужніх воїнів і вірних захисників. Їхні імена навічно закарбуються в нашій пам'яті,

– мовиться у дописі.



Загиблі військовослужбовці після вибуху у Миколаєві 14 лютого / Фото Ukrainian Demining Services

Інформацію про загибель трьох військовослужбовців у Миколаєві 14 лютого підтвердили й в Центрі протимінної діяльності. Там зазначили, що військовослужбовці самовіддано гарантували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів.

"Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих. Світла пам'ять героям, які не повернулися додому, але назавжди залишаться у наших серцях. Вічна слава і шана полеглим! Герої не вмирають!", – написали у Центрі.

Зверніть увагу! Підтримати родини загиблих військовослужбовців унаслідок вибуху у закладі харчування у Миколаєві можна за реквізитами:



Єлісєєва Валентина (дружина Вадима) – 4314 1402 0934 1897;

Ключніков Руслан (чоловік Олени) – 5457 0822 9860 6729;

Сірик Ярослав (брат Євгена) – 4731 2196 4464 5883.