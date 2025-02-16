Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национального оператора противоминной деятельности Ukrainian Demining Services и Центр противоминной деятельности.

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Что известно о погибших от взрыва в заведении Николаева

Национальный оператор противоминной деятельности Ukrainian Demining Services рассказал, что ужасный теракт в Николаеве, который произошел 14 февраля, унес жизни Вадима, Елены и Евгения. Они были военнослужащими Центра противоминной деятельности.

Они отдали свою жизнь, выполняя долг перед Родиной, защищая Украину от смертельной угрозы мин и грязи войны. Молодые. Светлые. Добрые. Красивые. Украина потеряла настоящих героев – мужественных воинов и верных защитников. Их имена навечно запечатлеются в нашей памяти,

– говорится в заметке.



Погибшие военнослужащие после взрыва в Николаеве 14 февраля / Фото Ukrainian Demining Services

Информацию о гибели трех военнослужащих в Николаеве 14 февраля подтвердили и в Центре противоминной деятельности. Там отметили, что военнослужащие самоотверженно гарантировали безопасность граждан Украины, нейтрализуя минную угрозу и спасая жизни мирных жителей и своих собратьев.

"Их вклад в защиту страны неоценим, а их жертвенность – вне времени. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибших. Светлая память героям, которые не вернулись домой, но навсегда останутся в наших сердцах. Вечная слава и почет павшим! Герои не умирают!", – написали в Центре.

Обратите внимание! Поддержать семьи погибших военнослужащих в результате взрыва в заведении питания в Николаеве можно по реквизитам:



Елисеева Валентина (жена Вадима) – 4314 1402 0934 1897;

Ключников Руслан (муж Елены) – 5457 0822 9860 6729;

Сирик Ярослав (брат Евгения) – 4731 2196 4464 5883.