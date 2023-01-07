Украина отреагировала на роспуск миссии ООН по теракту в Еленовке

5 января ООН расформировала миссию, которая должна была установить обстоятельства убийства россиянами десятков украинских пленных в Еленовке. Сделали это из-за отсутствия гарантий безопасности, необходимых для развертывания миссии на месте преступления.

В Украине такое решение было названо демонстрацией посреднически-нейтральной позиции Организации. Об этом рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Неэффективность была понятна давно

О создании специальной миссии, которая должна была расследовать теракт России в Еленовке, ранее заявлял генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне приезда во Львов. Однако тогда назначили трех человек из Бразилии, Исландии и Нигерии, которые, по словам уполномоченного ВР по правам человека, имели "очень положительное отношение к Российской Федерации", что было недопустимо.

Также неэффективность этой миссии проявлялась и в ее пассивности. Так, Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина:

посылала официальные запросы в ООН для уточнения прогресса миссии,

Дмитрий Лубинец выступал инициатором онлайн встреч,

был готов представить доказательства Украины вины России.

Однако, по его словам, за 5 месяцев ничего не произошло.

Никакого осуждения России

После этого на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН заявил о роспуске миссии. И при этом не произошло никакого осуждения России и не прозвучало никаких анализов ее действий.

Еще раз, на мой взгляд, к сожалению, мы увидели посреднически нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если уже создали (миссию – 24 Канал), то по крайней мере хоть какую-то работу сделайте,

– сказал Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, если ООН не получила гарантий безопасности для допуска международных экспертов в Еленовку, то ей необходимо было сделать соответствующее заявление. А именно "прямо сказать: Россия нас не допустила, мы ее осуждаем".

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