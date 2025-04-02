Теракт в отделении полиции в Одесской области – задержан мужчина, который изготовил взрывчатку
- В Одесской области задержан агент ФСБ, который производил взрывчатку для терактов, в частности, для теракта в отделении полиции в Беляевке.
- Задержанный – 44-летний рецидивист из Днепропетровщины.
- Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
23 марта вечером в отделении полиции в Беляевке раздался взрыв. Местная жительница 1989 года занесла в пакете взрывное устройство, которое сдетонировало. Сама женщина погибла, также легкие повреждения получили несколько полицейских.
Стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали в Одессе агента ФСБ, производившего взрывчатку для терактов в Украине. Одну из таких взрывчаток оккупанты задействовали против украинских правоохранителей в городе Беляевка, передает 24 Канал.
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Рецидивист из Днепропетровщины работал на россиян
Следствие установило, что завербованная ФСБ местная жительница занесла пакет со взрывчаткой в местное райуправление полиции. Через несколько минут оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе со своей агенткой.
В настоящее время задержан российский агент, который изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительницы теракта.
По данным следствия, фигурантом является 44-летний рецидивист из Днепропетровщины, находившийся в розыске за кражи и скрывавшийся от правосудия в Одессе.
Мужчина оказался в поле зрения российской спецслужбы, заметив его активность в телеграмм-каналах в поисках быстрых заработков. Перед вербовкой агент должен был выполнить проверочные задания. Он поджег в портовом городе несколько автомобилей украинских воинов.
Впоследствии он сменил адрес временного проживания в Одессе и переехал в арендуемую квартиру, которую оплачивала российская спецслужба. Это помещение по инструкции ФСБ использовал как мастерскую по изготовлению СВП.
После взрыва в Беляевке агент попытался "залечь на дно". Он регулярно менял номера мобильных телефонов и мест проживания.
Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали.
Во время обысков в одном из арендованных российским агентом помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации.
По оперативной информации, это взрывное устройство кафиры планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе.
Агент ФСБ задержан / Фото прокуратура
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о террористическом акте, приведшем к гибели человека. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества