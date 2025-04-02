Теракт в отделении полиции в Одесской области – задержан мужчина, который изготовил взрывчатку

23 марта вечером в отделении полиции в Беляевке раздался взрыв. Местная жительница 1989 года занесла в пакете взрывное устройство, которое сдетонировало. Сама женщина погибла, также легкие повреждения получили несколько полицейских.

Стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали в Одессе агента ФСБ, производившего взрывчатку для терактов в Украине. Одну из таких взрывчаток оккупанты задействовали против украинских правоохранителей в городе Беляевка, передает 24 Канал.

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Рецидивист из Днепропетровщины работал на россиян

Следствие установило, что завербованная ФСБ местная жительница занесла пакет со взрывчаткой в ​​местное райуправление полиции. Через несколько минут оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе со своей агенткой.

В настоящее время задержан российский агент, который изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительницы теракта.

По данным следствия, фигурантом является 44-летний рецидивист из Днепропетровщины, находившийся в розыске за кражи и скрывавшийся от правосудия в Одессе.

Мужчина оказался в поле зрения российской спецслужбы, заметив его активность в телеграмм-каналах в поисках быстрых заработков. Перед вербовкой агент должен был выполнить проверочные задания. Он поджег в портовом городе несколько автомобилей украинских воинов.

Впоследствии он сменил адрес временного проживания в Одессе и переехал в арендуемую квартиру, которую оплачивала российская спецслужба. Это помещение по инструкции ФСБ использовал как мастерскую по изготовлению СВП.

После взрыва в Беляевке агент попытался "залечь на дно". Он регулярно менял номера мобильных телефонов и мест проживания.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали.

Во время обысков в одном из арендованных российским агентом помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации.

По оперативной информации, это взрывное устройство кафиры планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе.

Агент ФСБ задержан / Фото прокуратура

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о террористическом акте, приведшем к гибели человека. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества