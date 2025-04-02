Стало відомо, що СБУ та Нацполіція затримали в Одесі агента ФСБ, який виготовляв вибухівку для терактів в Україні. Одну з таких вибухівок окупанти задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляївка, передає 24 Канал.

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Рецидивіст з Дніпропетровщини працював на росіян

Слідство встановило, що завербована ФСБ місцева жителька занесла пакет з вибухівкою в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

Наразі затримано російського агента, який виготовив і передав через кур'єра вибуховий пристрій виконавиці теракту.

За даними слідства, фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі.

Чоловік опинився у полі зору російської спецслужби, коли помітила його активність у телеграм-каналах у пошуках швидких заробітків. Перед вербуванням агент мав виконати перевірочні завдання. Він підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів.

Згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання за інструкцією ФСБ використовував як майстерню з виготовлення СВП.

Після вибуху у Біляївці агент спробував "залягти на дно". Він регулярно змінював номери мобільних телефонів і місця проживання.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування фігуранта і затримали.

Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами та телефоном для віддаленої активації.

За оперативною інформацією, цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.

Агента ФСБ затримали / Фото прокуратура

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна