Известно о по меньшей мере 11 погибших. Подозреваемого в теракте задержали на месте происшествия, передает 24 Канал.

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Реакция Зеленского

В посте в соцсети "Х" украинский лидер назвал "ужасной" трагедию на филиппинском фестивале в Ванкувере, где мужчина въехал автомобилем в толпу, убив и ранив невинных людей.

В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Желаем силы нашим друзьям в Канаде и на Филиппинах!,

– говорится в заметке президента.

К слову, за последнее время произошло немало похожих инцидентов, когда автомобили врезались в толпу людей. Так, в феврале подобная ситуация произошла в Мюнхене, в марте в городе Мангейм, в январе в Новом Орлеане.