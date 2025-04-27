Відомо про щонайменше 11 загиблих. Підозрюваного у теракті затримали на місці події, передає 24 Канал.

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Реакція Зеленського

У пості в соцмережі "Х" український лідер назвав "жахливою" трагедію на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей.

У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим. Бажаємо сили нашим друзям у Канаді та на Філіппінах!,

– йдеться у дописі президента.

До слова, за останній час відбулося чимало схожих інцидентів, коли автомобілі врізалися у натовп людей. Так, у лютому подібна ситуація сталася у Мюнхені, у березні у місті Мангейм, у січні в Новому Орлеані.