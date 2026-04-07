"Россия может этим воспользоваться": возможны ли теракты и массированные атаки на Пасху
- На Пасху полиция будет работать в усиленном режиме с проверками в местах массового скопления из-за угрозы терактов.
- Россия также может прибегнуть к атакам, ведь скопления людей во время Пасхи предотвратить не удастся.
Спикер Национальной полиции сообщила, что на Пасху полиция будет работать в усиленном режиме и проводить проверки в местах массового скопления. Украинцам действительно стоит избегать людных мест во время праздников.
Враг коварен и действительно может готовиться к чему угодно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Денис Попович, отметив, что в прошлом году такие случаи уже бывали.
Возможны ли теракты и массированные атаки на Пасху?
Военный эксперт отметил, что даже в мирное время полиция всегда работала в местах скопления людей на праздники. Сейчас, во время войны, правоохранители должны работать в усиленном режиме с повышенной бдительностью и готовностью.
Угроза терактов сохраняется, ведь российская агентурная сеть активно работает.
Желательно было бы избегать массовых скоплений с учетом безопасности. Однако мы понимаем, что на Пасху это не удастся, потому что люди пойдут в церкви. К сожалению, Россия может этим воспользоваться,
– подчеркнул Попович.
Он также напомнил, что в прошлом году россияне уже прибегли к атаке в Вербное воскресенье. В этот день враг атаковал город Сумы, где погибли 34 человека.
Заметьте! В полиции также отметили, что в праздничные дни угроза со стороны России остается. Граждан призывают быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как именно враг готовится к терактам?
Между тем военный эксперт Павел Нарожный отметил, что каждый день СБУ делает рассылки сообщений и пишет в соцсетях о том, что враг активно работает и ищет наркозависимых, людей с социальными проблемами, долгами, предлагая им легкий заработок.
"Метод врага прост: сначала просят людей сделать что-то простое (написать краской на стене какой-то лозунг, сфотографировать и выслать куратору). Следующий шаг – что-то большее", – сказал он.
Таким образом россияне могут завербовать человека, который впоследствии, например, подожжет машину или принесет взрывчатку под здание полиции. Поэтому украинцам стоит вести себя осмотрительно.
Будет ли на Пасху перемирие?
- Украина предложила России перемирие на Пасху. Наша страна выразила готовность к прекращению огня в эти дни и любым компромиссам, но не ценой суверенитета и достоинства.
- Однако, по словам Владимира Зеленского, враг не разделяет этот особый период в году. 6 апреля оккупанты атаковали Одессу, в результате чего погибли 3 человека. Президент подчеркнул, что для врага нет ничего святого.
- Зеленский также сообщил, что если Россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, мы будем готовы ответить ей зеркально. Соответствующее предложение Киев уже передал Москве через американских посредников.