"Россия может этим воспользоваться": возможны ли теракты и массированные атаки на Пасху

Спикер Национальной полиции сообщила, что на Пасху полиция будет работать в усиленном режиме и проводить проверки в местах массового скопления. Украинцам действительно стоит избегать людных мест во время праздников.

Враг коварен и действительно может готовиться к чему угодно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Денис Попович, отметив, что в прошлом году такие случаи уже бывали.

Возможны ли теракты и массированные атаки на Пасху?

Военный эксперт отметил, что даже в мирное время полиция всегда работала в местах скопления людей на праздники. Сейчас, во время войны, правоохранители должны работать в усиленном режиме с повышенной бдительностью и готовностью.

Угроза терактов сохраняется, ведь российская агентурная сеть активно работает.

Желательно было бы избегать массовых скоплений с учетом безопасности. Однако мы понимаем, что на Пасху это не удастся, потому что люди пойдут в церкви. К сожалению, Россия может этим воспользоваться,

– подчеркнул Попович.

Он также напомнил, что в прошлом году россияне уже прибегли к атаке в Вербное воскресенье. В этот день враг атаковал город Сумы, где погибли 34 человека.

Заметьте! В полиции также отметили, что в праздничные дни угроза со стороны России остается. Граждан призывают быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как именно враг готовится к терактам?

Между тем военный эксперт Павел Нарожный отметил, что каждый день СБУ делает рассылки сообщений и пишет в соцсетях о том, что враг активно работает и ищет наркозависимых, людей с социальными проблемами, долгами, предлагая им легкий заработок.

"Метод врага прост: сначала просят людей сделать что-то простое (написать краской на стене какой-то лозунг, сфотографировать и выслать куратору). Следующий шаг – что-то большее", – сказал он.

Таким образом россияне могут завербовать человека, который впоследствии, например, подожжет машину или принесет взрывчатку под здание полиции. Поэтому украинцам стоит вести себя осмотрительно.

Будет ли на Пасху перемирие?