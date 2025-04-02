ГРУ не планирует оставлять исполнителей живыми, – СНБО о вербовке украинцев для терактов
- ГРУ России вербует украинцев для терактов, обещая деньги, которые не выплачивают, и планируя, что исполнители погибнут во время взрывов.
- 22% завербованных российскими спецслужбами для диверсий в Украине являются несовершеннолетними, причем в основном вербуют безработных и людей с зависимостями.
- Самыми молодыми исполнителями российских заказов были 13-летние подростки.
Россия пытается активно вербовать украинцев для подрывной деятельности. Этим руководит Главное разведывательное управление генштаба врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
К теме Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан мужчина, который изготовил взрывчатку
Как работает ГРУ с вербовкой украинцев
Андрей Коваленко отметил, что ГРУ сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий ТЦК, полиции в Украине.
Обещают деньги, которые не платят. Находят молодежь, подростков в чатах и по замыслу активируют взрывное устройство таким образом, чтобы исполнитель погиб на месте от взрыва,
– сказал руководитель ЦПД.
Соответственно, как резюмировал Коваленко, ГРУ врага не планирует оставлять исполнителей живыми. Сколько несовершеннолетних украинцев вербует враг?
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал в эфире "Радио Свободы", что почти пятая часть тех, кого российские спецслужбы завербовали для подготовки диверсий или терактов в Украине, являются несовершеннолетними.
В общем россияне вербуют для своих задач, кроме несовершеннолетних, преимущественно безработных и людей с различными видами зависимости, например наркотической, алкогольной или игровой.
"По нашей статистике, 22% из разоблаченных злоумышленников – это именно несовершеннолетние, 55% – это безработные, а 7% исполнителей ранее имели судимость за различные преступления. Эти люди легче поддаются на психологические манипуляции, потому что молодежь не способна в полной мере оценивать последствия своих действий, а зависимым деньги нужны любой ценой", – сказал Дехтяренко.
Он отметил, что поджоги авто ВСУ и диверсии на железной дороге активизировались в мае 2024 года. А вот вербовать для организации взрывов, в том числе детей, начали с начала 2025 года.
Самыми молодыми исполнителями российских заказов, которых СБУ разоблачила на поджоге релейных шкафов Укрзализныци, были 13-летние агенты-подростки. Самый старший – это 52-летний мужчина, который попытался заложить взрывчатку в Днепре,
– рассказал представитель СБУ.
К слову, в Ивано-Франковске 11 марта прогремели 2 взрыва возле железнодорожного вокзала. Впоследствии в СБУ рассказали, что оккупанты взорвали двух собственных агентов, которыми оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет.