Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

До теми Теракт у відділенні поліції на Одещині: затримано чоловіка, який виготовив вибухівку

Як працює ГРУ з вербуванням українців

Андрій Коваленко наголосив, що ГРУ зараз курує більшість операцій з вербування виконавців для терактів і підривів будівель ТЦК, поліції в Україні.

Обіцяють гроші, які не платять. Знаходять молодь, підлітків в чатах, і за задумом активують підривний пристрій таким чином, щоб виконавець загинув на місці від вибуху,

– сказав керівник ЦПД.

Відповідно, як резюмував Коваленко, ГРУ ворога не планує лишати виконавців живими.Скільки неповнолітніх українців вербує ворог

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів в етері "Радіо Свободи", що майже п'ята частина тих, кого російські спецслужби завербували для підготовки диверсій чи терактів в Україні, є неповнолітніми.

Загалом росіяни вербують для своїх завдань, окрім неповнолітніх, переважно безробітних і людей із різними видами залежності, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою.

"За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні за будь-яку ціну", – сказав Дехтяренко.

Він зауважив, що підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року. А от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.

Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф Укрзалізниці, були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший – це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі,

– розповів речник СБУ.

До слова, в Івано-Франківську 11 березня пролунали 2 вибухи біля залізничного вокзалу. Згодом в СБУ розповіли, що окупанти підірвали двох власних агентів, якими виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років.