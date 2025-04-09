Россия могла вербовать мигрантов в Европе для совершения терактов, – The Telegraph
- Российские спецслужбы подозреваются в координации атак мигрантов в ЕС, в частности в Германии, с использованием поисковых запросов из России до и после инцидентов.
- В частности, обнаружено аномальные поисковые запросы накануне нападений в немецких городах,, которые могут свидетельствовать о причастности к терактам в Мангейме и Золингене в 2024 году.
- Специалист Стивен Брошарт заметил, что такие запросы появились до нескольких нападений мигрантов в Германии, что является очень необычным.
- Упомянутые нападения произошли в предвыборный период в Германии, в частности в Мангейме и Золингене, с многочисленными жертвами.
Российские спецслужбы могут быть причастны к координации атак с участием мигрантов на территории Европейского Союза. Россияне ищут в поисковиках детали преступления еще до того, как оно произошло.
Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт вместе с ZDF обнаружил подозрительные поисковые запросы из России накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Россия может быть причастна к терактам в Германии
В мае прошлого года 25-летний искатель убежища из Афганистана Сулейман Атаи вышел на немецкую площадь в Мангейме, достал охотничий нож и убил ультраправого активиста Михаэля Штюрценбергера.
Телеканал ZDF в новом расследовании обнаружил, что за несколько дней до инцидента с территории России фиксировались многочисленные поисковые запросы, связанные с "терактом в Германии".
Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт, который сотрудничал с телеканалом ZDF, указывает на аномальные данные: поисковые запросы из России появлялись накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году.
Мы фактически находим поисковые запросы из России о преступнике заранее, об имени преступника, и это уже очень, очень необычно, – отметил Брошарт.
Упомянутое нападение с ножом стало первым в серии из пяти похожих случаев с участием мигрантов в предвыборный период в Германии.
Еще один трагический эпизод произошел в августе 2024 года в Золингене: 26-летний сириец убил трех человек и ранил еще восемь.