Российские спецслужбы могут быть причастны к координации атак с участием мигрантов на территории Европейского Союза. Россияне ищут в поисковиках детали преступления еще до того, как оно произошло.

Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт вместе с ZDF обнаружил подозрительные поисковые запросы из России накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Россия может быть причастна к терактам в Германии

В мае прошлого года 25-летний искатель убежища из Афганистана Сулейман Атаи вышел на немецкую площадь в Мангейме, достал охотничий нож и убил ультраправого активиста Михаэля Штюрценбергера.

Телеканал ZDF в новом расследовании обнаружил, что за несколько дней до инцидента с территории России фиксировались многочисленные поисковые запросы, связанные с "терактом в Германии".

Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт, который сотрудничал с телеканалом ZDF, указывает на аномальные данные: поисковые запросы из России появлялись накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году.

Мы фактически находим поисковые запросы из России о преступнике заранее, об имени преступника, и это уже очень, очень необычно, – отметил Брошарт.

Упомянутое нападение с ножом стало первым в серии из пяти похожих случаев с участием мигрантов в предвыборный период в Германии.

Еще один трагический эпизод произошел в августе 2024 года в Золингене: 26-летний сириец убил трех человек и ранил еще восемь.