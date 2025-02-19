Россия продолжает обвинять Украину в том, что она якобы не хочет наступления мира. Теперь пропагандисты предупреждают о вероятной серии терактов в странах Европы.

Такую информацию обнародовало пресс-бюро службы внешней разведки страны-агрессора, передает 24 Канал. Речь идет о действиях против дипломатических представительств России.

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Что нового придумали в разведке России

По словам пропагандистов, Киев "рассматривает вариант осуществления терактов" в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Причиной называют самый низкий в ЕС уровень сотрудничества этих стран с Россией, из-за чего фактически прекращено взаимодействие между спецслужбами в борьбе с терроризмом.

Кроме того, россияне предостерегают Словакию и Венгрию. Теракты там якобы выгодны для Украины, поскольку дискредитируют членов Евросоюза, которые имеют "особую позицию по украинскому конфликту".

В столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева чрезмерных уступок,

– пишет вражеская разведка.

В ЦПД ответили пропагандистам

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, информационной операцией врага под условным названием "Украина не хочет мира" руководит Сергей Нарышкин. Давний друг Путина возглавляет службу внешней разведки страны-террористки.

Ранее он "провалил" кабельные диверсии против стран НАТО, выставив виновником Россию, после чего рассказывал о якобы подготовке Украиной терактов на судах.

Сейчас Нарышкин "не меняет почерк" – теперь "Украина готовит теракты в ЕС". Правда, именно Россия осуществила ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО и пыталась убить гендиректора Rheinmetall, что подтвердили в Альянсе.

Теперь Нарышкин готовит возможные диверсии для обвинения Украины. Но он настолько бездарный, что информационно сразу понятно, что это делать будет Россия. И вот это все – часть кампании, чтобы обвинить Украину "в срыве мира", которого не хочет сама Россия,

– написал Коваленко.

К слову, постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН выдвинул требование – агрессор хочет демилитаризованной и нейтральной Украины, не входящей ни в какие блоки и альянсы. К тому же мирные договоренности страна-террорист хочет заключать с "новой властью Киева" после выборов.