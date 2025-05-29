Эксперт: Масштабная кампания россиян сорвана – СБУ выигрывает войну за украинских подростков

Враг пытается воспользоваться уязвимостью украинских подростков и использовать их для диверсии против собственной страны. СБУ успешно срывает планы оккупантов.

СБУ сорвала масштабную компанию российских спецслужб по вербовке украинских подростков для терактов и поджогов. Служба продолжает системную работу и действует на опережение. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы – предупреждать такие преступления.

На это направлена информационная кампания "Спали ФСБшник", которая действует еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот и те подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломали себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов и военную технику на сотни миллионов долларов,

– констатирует эксперт.

Черненко акцентирует, что масштабный этап этой работы можно было видеть на этой неделе. "СБУ провела всеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании "Спали" ФСБшника". Речь идет о продолжении глобальной и системной компании по всей Украине, которая работает и дает результат. Уроки во всех школах – один из этапов этой кампании. Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. На сегодня уже задержали более 600 человек, которые по заданию России занимались поджогами, диверсиями и терактами. Стоит сказать, что ответственности не избежал ни один поджигатель авто" – пишет экс-нардеп.

"Кроме того, что подразделения Службы воюют на фронте, в тылу значительные результаты в борьбе с россиянами демонстрирует контрразведка СБУ – одно из ключевых звеньев в структуре Малюка. И важно, что в данном случае, речь идет именно о работе на опережение. Россия сделала огромную ставку на вербовку украинской молодежи и подростков. На это потратили сотни миллионов и усилия тысячи "спецов". Подростки были определены, как наиболее уязвимая категория, которая легко подпадает под чужое влияние и не может трезво оценить последствия своих действий. Их массовая вербовка должна была стать одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации в нашей стране. Ставка не сыграла. Точнее ей не дала сыграть в Службе безопасности", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ провела всеукраинский онлайн-урок. Во время лекции рассказали подросткам, как не попасть "на крючок" российских спецслужб. В частности, ученики получили практические советы по распознаванию угроз и как действовать, если Россия пытается завербовать их для совершения поджогов, диверсий и терактов.