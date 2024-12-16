15-летних детей подозревают в терактах: они установили взрывчатки возле полиции в Харькове

В понедельник, 16 декабря, полиция сообщила о задержании двух несовершеннолетних, которые заложили взрывчатку возле двух подразделений полиции в Харькове. Им сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Что известно о терактах в Харькове

По данным следствия, 8 декабря около 17:00 возле Слободского райотдела полиции в Харькове прогремел взрыв. На следующий день почти в то же время аналогичное событие повторилось и в Холодногорской полиции. К счастью, никто не пострадал.

Выяснилось, что взрывные устройства установили двое несовершеннолетних.

Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра – парень и девушка. Оккупанты завербовали их через телеграм-каналы по поиску "легких денег",

– рассказали в СБУ.

Дети действовали отдельно друг от друга – каждый выполнял "собственный" теракт, который им предоставил общий куратор из России.

Отмечается, что юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены подробные инструкции по видеосвязи. Парень начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации. Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.

Несовершеннолетние фигуранты замаскировали бомбы в пакетах и оставили их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции. Рядом со зданиями они установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционный подрыв – таким образом он стремился нанести вред как можно большему количеству полицейских. Также те же мобильники записывали видео последствий.

Сначала правоохранители задержали девушку. "Кураторы" приказали немедленно парню бежать в Киев, что он и сделал. Оперативные службы задержали юношу в столице.

Правоохранители задержали детей, причастных к терактам в Харькове: смотрите фото

По имеющимся данным, через эти взрывы агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.