В Украине хватает рабочей силы, но не хватает того уровня жизни, к которому они хотели бы вернуться, – Терехов
Вместо того чтобы ввозить в страну дешевую иностранную рабочую силу, государство должно инвестировать в своих граждан и создавать условия для их возвращения из-за рубежа.
С таким заявлением в ходе слушаний в Комитете ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов выступил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.
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По мнению Игоря Терехова, попытка восполнить нехватку кадров за счет мигрантов – это опасный и ошибочный путь.
Когда наша Ассоциация обратилась к Верховной Раде и Кабмину с призывом взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовых мигрантов, мы исходили из принципиального убеждения: эта дискуссия о том, какой будет Украина после войны. Кадровый дефицит существует, но попытка решить его самым простым способом – массовым привлечением дешевой рабочей силы из-за рубежа – это самая большая ошибка. На самом деле украинской рабочей силы хватает. Не хватает того уровня жизни, к которому они хотели бы вернуться,
– констатировал он.
Игорь Терехов заявил, что не поддерживает привлечение трудовых мигрантов, потому что, по его мнению, экономика должна развиваться за счет автоматизации и инноваций, а не дешевой рабочей силы. Он подчеркнул, что приоритетом должны быть украинские граждане, в частности ветераны и беженцы, возвращающиеся домой. По словам чиновника, пока государство не создаст надлежащих условий для своих граждан, говорить о привлечении дешевой рабочей силы из-за рубежа преждевременно.