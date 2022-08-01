Термобарическое оружие в Еленовке: Костин рассказал о первых выводах международных экспертов

По предварительным выводам экспертов, российские оккупанты применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие, что и стало причиной гибели украинских пленных.

О первых выводах расследования международных экспертов по делу убийства украинских военных сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире украинского телемарафона, передает 24 канал.

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Предварительные выводы экспертов говорят, что способом этого убийства является термобарическое оружие. Не ракетные обстрелы, в этом они уверены. Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под руководством процессуальных прокуроров,

– отметил Андрей Костин.

Привлекут ли к ответственности конкретных лиц

Что касается конкретных лиц, генпрокурор уточнил, что неотложные следственные действия уже начаты, однако они более сложные. В то же время, нужно сфокусироваться на том, чтобы помешать россиянам исказить события страшной трагедии.

На мой взгляд, приоритетным является открытие пропаганды и дезинформации о подрыве этого здания ракетными системами HIMARS.

Костин еще раз подчеркнул, что выводы экспертов доказали, что взрыв в колонии – это следствие применения термобарического оружия. Именно этим оружием часто пользуется страна-агрессор.

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.

Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.

Компания Maxar опубликовала спутниковые фото российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, они тоже являются доказательством того, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Смотрите в видео – эксперт о причинах теракта в Еленовке: