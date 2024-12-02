100 человек эвакуировали: в ГСЧС показали кадры с места атаки по многоэтажке в Тернополе

В ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Тернополе. Спасатели опубликовали кадры с места атаки.

В результате атаки "Шахеда" погиб один человек. Последствия удара по Терноополю показали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, информирует 24 Канал.

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Повреждена многоэтажка

Спасатели отметили, что "Шахед" повредил многоквартирный дом. Возник масштабный пожар.



Последствия атаки "Шахеда" в Тернополе / Фото ГСЧС



Спасатели ликвидируют последствия атаки врага / Фото ГСЧС

100 человек эвакуировали

"Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", – отмечают в ГСЧС.



Повреждена многоэтажка / Фото ГСЧС

На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших.

Последствия атаки в Тернополе: видео

Ранее городской голова Сергей Надал сообщал, что в Тернополе после попадания российского БПЛА в многоквартирный дом возник пожар, есть погибшие и тяжелораненые. Тернопольская областная военная администрация информировала об одном погибшем.