В Тернополе людям советуют закрыть выходы на крыши многоэтажек

Жителям Тернополя советуют закрыть выходы на крыши домов для того, чтобы туда не могли попасть диверсанты, которые расставляют метки.

Городской глава Тернополя Сергей Надал отметил, что это предложение от штаба и территориальной обороны.

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По его словам, стоит закрыть все крыши, чтобы выхода не было.

Но места подступа к крышам посыпать тальком, мукой, шпаклевкой, чем-либо, что может оставлять следы, чтобы было видно, когда кто-то попытается идти туда. Рекомендую это делать в каждом подъезде,

– говорит Надал.

Также Сергей Надал обратился к предпринимателям, чтобы они не поднимали цены во время войны. По его словам, в Тернополе будут мониторить цены в продуктовых магазинах.

Добавим, что кроме пометок и наклеек на земле, диверсанты теперь могут делать пометки на крышах и даже в окнах домов.