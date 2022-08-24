В Тернополе продадут стоящий в жилом массиве советский самолет: деньги пойдут на дроны

Украина продолжает избавляться от советского наследия, особенно армейского. Все, что возможно, люди пытаются продать для нужд ВСУ.

Дроны – очень важное средство для наших героических ВСУ. В Тернополе придумали, как собрать на них деньги с помощью советской "птички".

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Продать советский самолет – купить дроны для ВСУ

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, на сессию городского совета будет внесено предложение о продаже с аукциона старого советского самолета. Назначение вырученных в будущем средств уже определили.

Все средства пойдут на закупку дронов для подразделений, в которых воюют наши тернополяне,

– сказал Надал.

Он добавил, что речь идет о советском самолете, ранее расположенном в жилом массиве Восточный.

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