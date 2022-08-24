Дрони – дуже важливий засіб для наших героїчних ЗСУ. У Тернополі придумали, як зібрати на них гроші за допомогою радянської "пташки".
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Продати радянський літак – купити дрони для ЗСУ
Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, на сесію міської ради буде внесена пропозиція продажу з аукціону старого радянського літака. Призначення виручених у майбутньому коштів також вже визначили.
Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни,
– сказав Надал.
Він додав, що йдеться про радянський літак, який раніше був розташований у житловому масиві Східний.
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