Мобилизированный из Тернополя погиб через месяц после призыва: прокуратура открыла производство

Прокуратура открыла производство из-за гибели военного Богдана Покитко, погибшего через месяц после призыва. Что грозит виновным – читайте дальше.

Об этом сообщила представитель Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлия Шевченко.

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Что грозит виновным

"20 февраля по указанному факту зарегистрировали уголовное производство по статье 425 УК. Это небрежное отношение к военной службе. Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжелым последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи, – от 5 до 8 лет лишения свободы", – говорит спикер Юлия Шевченко.

Напомним, что 19 февраля в сети появилось сообщение о том, что мобилизованный житель Тернополя погиб через четыре дня после прибытия на фронт и не имел должной подготовки. В ТЦК и мэрии пообещали провести расследование.

Мобилизированного сразу отправили в Донецкую область

Подруга погибшего Оксана Огородник записала видеообращение, в котором заявила, что во второй половине января Богдану вручили повестку на остановке в Тернополе. Призывник раньше не был на военной службе, а после призыва не проходил обучение в воинской части и на полигоне, однако его отправили на фронт без подготовки.

Журналист Юрий Бутусов впоследствии сообщил, что с ним связалась семья Богдана, которые хотят предать эту историю максимальной огласке: