Россияне попали в энергообъект, который обеспечивал электроэнергией чуть ли не всю Тернопольскую область

Ночью 26 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры на Тернопольской области. Он обеспечивал электроснабжение значительной части области.

К утру энергетики восстановили электроснабжение для большинства объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду во время брифинга.

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По словам Вячеслава Негоды, энергетики оперативно восстановили поставки электроэнергии для большинства критически важных объектов до утра.

Сначала было обесточено 70 процентов территории охвата. До начала рабочего дня "Тернопольоблэнерго" и другие технические службы сделали все, чтобы подключиться к другим системам, которые проходят через нашу области и большая часть электроснабжения была восстановлена,

– отмечает он.

Руководители критической инфраструктуры, в частности учебных заведений и медицины, также вовремя задействовали резервные источники питания, чтобы обеспечить непрерывность лечения пациентов и других важных процессов.

Напомним, в результате атаки российского беспилотника 26 ноября на Тернопольской области пострадала электроинфраструктура.