Под Тернополем киллер расстрелял криминального авторитета: детали происшествия
В селе возле Тернополя наемный убийца пытался застрелить 60-летнего мужчину, выстрелив три раза в автомобиль, где находился потерпевший. Врачи уже сообщили о состоянии здоровья криминального авторитета, в которого стрелял наемник.
Стрельба произошла в одном из сел вблизи Тернополя в пятницу, 19 апреля, ближе к полуночи. Потерпевший заехал в собственный двор на авто. В этот момент неизвестный начал стрелять по автомобилю, передает 24 Канал.
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В каком состоянии пострадавший и что говорит полиция
Пострадавший получил три огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице.
Действительно, в ночь с 19 на 20 апреля было совершено покушение на убийство. Неизвестный совершил три выстрела из огнестрельного оружия в автомобиль, за рулем которого находился житель Тернополя,
– пишет руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко в Facebook.
Кроме того, правоохранитель сообщил, что человек, на которого совершили покушение, действительно имеет отношение к криминальному миру. Также он пообещал, что полиция сделает все возможное, чтобы причастные к покушению на убийство лица были привлечены к ответственности.
Зюбаненко также добавил, что оружие, которое полиция регулярно изымает из незаконного оборота, становится инструментом тяжких преступлений, что приводит к трагическим последствиям. Он предупредил, что никому не удастся избежать наказания, и полиция доведет дело до логического завершения.
Что известно о предыдущем громком деле с расстрелом полицейских
- 20 апреля, около 2 часов ночи в Винницкой области неизвестные напали на полицейских. Одного убили, второго ранили. Полиция ввела план перехвата.
- В 28 бригаде ВСУ подтвердили: убийцы не входят в состав подразделения. Все, что ранее разгоняли в соцсетях – фейк.
- Правоохранители также показали видео с бодикамер полицейских, на которых совершили нападение преступники. В Винницкой области они застрелили полицейского и ранили его напарника.
- Враг сразу же использовал эту ситуацию в попытке подорвать доверие к украинской армии и правоохранителям. В сети разгоняют, что якобы "плохие полицейские "достают" хороших военных".
- Все, что известно об убийстве полицейского в Винницкой области, читайте в материале 24 Канала.