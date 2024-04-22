Под Тернополем киллер расстрелял криминального авторитета: детали происшествия

В селе возле Тернополя наемный убийца пытался застрелить 60-летнего мужчину, выстрелив три раза в автомобиль, где находился потерпевший. Врачи уже сообщили о состоянии здоровья криминального авторитета, в которого стрелял наемник.

Стрельба произошла в одном из сел вблизи Тернополя в пятницу, 19 апреля, ближе к полуночи. Потерпевший заехал в собственный двор на авто. В этот момент неизвестный начал стрелять по автомобилю, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавший и что говорит полиция

Пострадавший получил три огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице.

Действительно, в ночь с 19 на 20 апреля было совершено покушение на убийство. Неизвестный совершил три выстрела из огнестрельного оружия в автомобиль, за рулем которого находился житель Тернополя,

– пишет руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко в Facebook.

Кроме того, правоохранитель сообщил, что человек, на которого совершили покушение, действительно имеет отношение к криминальному миру. Также он пообещал, что полиция сделает все возможное, чтобы причастные к покушению на убийство лица были привлечены к ответственности.

Зюбаненко также добавил, что оружие, которое полиция регулярно изымает из незаконного оборота, становится инструментом тяжких преступлений, что приводит к трагическим последствиям. Он предупредил, что никому не удастся избежать наказания, и полиция доведет дело до логического завершения.

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