Совершил преступление и вызвал полицию: в Тернопольской области мужчина задушил родную мать

В Тернопольской области мужчина задушил свою мать и самостоятельно рассказал об этом полиции. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, почему совершил убийство.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Сын убил мать дома

В ночь с 7 на 8 января 41-летний мужчина задушил свою мать. Утром он позвонил в Подволочиское отделение полиции и вызвал копов. Следственно-оперативная группа приехала к дому, где обнаружила бездыханное тело женщины 1949 года рождения.

На теле женщины обнаружили следы насилия. Ее сын признался, что убил мать, но не смог объяснить свои мотивы.

Правоохранители задержали мужчину и подозревают его в умышленном убийстве. Следствие продолжается, вероятному убийце вскоре изберут меру пресечения.

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