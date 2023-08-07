В Тернопольской области отец с сыном устроили погром в больнице и избили фельдшера

В Тернопольской области отец с сыном избили фельдшера райбольницы. За это они были осуждены.

Так, 46-летний Василий и его сын 25-летний Николай пришли в больницу из-за проблем со здоровьем. Там они громко говорили, используя нецензурные слова.

Смотрите также "Я сказал, что сейчас задохнусь": в Днепре в больнице медик подрался с окровавленным пациентом

Детали инцидента

Инцидент произошел 30 марта этого года. Мужчины начали беспричинно высказываться в сторону посетителей и медицинских работников в приемном отделении нецензурными словами. Фельдшер попросил их быть тише и не ругаться, и тогда 25-летний Николай ударил его кулаком в грудь.

Также он толкнул манипуляционный стол и разбил 5 стеклянных флаконов хлорида натрия. Фельдшер быстро перешел в другое помещение, но его настиг 46-летний Василий и 10 раз ударил кулаками по телу.

Медик выбежал во двор, но отец с сыном его догнали, бросили на землю и продолжили избивать.

Кроме этого, через две недели отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил водителя автобуса. Тогда в отношении мужчины проводили расследование и отправили в суд.

В итоге оба мужчины безоговорочно признали вину в хулиганстве, а им за это объявили условный срок. Однако пострадавшие фельдшер и водитель автобуса согласились.

Впоследствии суд признал Василия виновным и назначил ему наказание – два года условно. Пока решение суда не вступит в законную силу, мужчина будет находиться под домашним арестом.

Николая тоже признали виновным в хулиганстве, приговорив к году ограничения свободы. В итоге он получил год условно. Мужчина также пока находится под домашним арестом.

Напомним, что ранее в сети сообщили о драке в 16 больнице Днепра. Там медик якобы набросился на окровавленного пациента и начал наносить удары. Пациент рассказал, что в больницу его привезла скорая. Причиной стала травма головы.