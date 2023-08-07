Так, 46-річний Василь та його син 25-річний Микола прийшли до лікарні через проблеми зі здоров’ям. Там вони голосно розмовляли, використовуючи нецензурні слова.

Дивіться також "Я сказав, що зараз задихнусь": у Дніпрі в лікарні медик побився з закривавленим пацієнтом

Деталі інциденту

Інцидент стався 30 березня цього року. Чоловіки почали безпричинно висловлюватися в сторону відвідувачів та медичних працівників у приймальному відділенні нецензурними словами. Фельдшер попросив їх бути тихіше і не матюкатись, і тоді 25-річний Микола вдарив його кулаком у груди.

Також він штовхнув маніпуляційний стіл та розбив 5 скляних флаконів натрію хлориду. Фельдшер швидко перейшов до іншого приміщення, але його наздогнав 46-річний Василь і 10 разів вдарив кулаками по тілу.

Медик вибіг на двір, але батько з сином його наздогнали, кинули на землю та продовжили бити.

Окрім цього, за два тижні батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив водія автобуса. Тоді щодо чоловіка проводили розслідування і відправили до суду.

У підсумку обидва чоловіки беззаперечно визнали вину у хуліганстві, а їм за це оголосили умовний термін. Однак постраждалі фельдшер і водій автобуса на це погодилися.

Згодом суд визнав Василя винним та призначив йому покарання – два роки умовно. Доки рішення суду не набуде законної сили, чоловік перебуватиме під домашнім арештом.

Миколу теж визнали винним у хуліганстві, засудивши до року обмеження волі. У підсумку він отримав рік умовно. Чоловік також поки перебуватиме під домашнім арештом.

Нагадаємо, що раніше у мережі повідомили про бійку у 16 лікарні Дніпра. Там медик начебто накинувся на закривавленого пацієнта й почав завдавати удари. Пацієнт розповів, що до лікарні його привезла швидка. Причиною стала травма голови.