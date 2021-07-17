Взрослые смотрели телевизор: 2-летняя девочка погибла во время пожара на Тернопольщине

В селе Новая Могильница на Тернопольщине в результате пожара погибла 2-летняя девочка. В момент трагедии ее родители смотрели телевизор. Старшие братья и сестры в свою очередь пошли на речку.

Бездыханное тело ребенка обнаружили спасатели, когда потушили огонь. Пожар произошел вечером 15 июля в подсобном помещении.

Еще один несчастный случай На Тернопольщине трагически погиб 2-летний мальчик: на него наехал автомобиль

Девочка могла испугаться

Мертвого ребенка обнаружили под кроватью. По словам правоохранителей, она могла испугаться. Поэтому спряталась туда от пожара.

Саму же подсобку использовали как курятник. Там обустроили жилую комнату и провели туда свет.



Пожар произошел в подсобке, которую использовали как курятник / Фото пресс-службы Нацполиции

Где были взрослые

Предварительно, семья погибшей девочки – уроженцы Закарпатской области. Сама семья является многодетной.

На момент несчастья старшие дети пошли на речку, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а маленькие играли во дворе.

В какой-то момент родители услышали звуки, похожие на взрыв. Когда вышли, увидели, что горит здание.



Пострадавшие – многодетная семья из Закарпатья / Фото пресс-службы Нацполиции

На месте происшествия работали эксперты

На месте инцидента работали следователи Нацполиции, эксперты, криминалисты и пожарно-спасательная бригада.

Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии дела. Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство", однако она будет отметку "несчастный случай".



В момент трагедии взрослые смотрели телевизор, а дети пошли на речку / Фото пресс-службы Нацполиции