На Тернопольщине трагически погиб доцент университета

9 июля 2021 , 19:24
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Источник:

управление гоструда Тернопольщины

В Тернопольской области 8 июля погиб 30-летний доцент кафедры одного из высших учебных заведений. Трагедия произошла вечером, около 23: 00.

Преподаватель упал с высоты. Предварительно известно, что мужчина находился на лестничной клетке третьего этажа. Он перегнулся через перила и упал на бетонное покрытие.

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От полученных травм доцент скончался. Планируют создать комиссию и провести специальное расследование несчастного случая.

Имя погибшего пока не называют.

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Автор: Ольга Музика