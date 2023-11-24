Пьяный водитель влетел в авто полиции, которая разбиралась с другим пьяным нарушителем

В Тернопольской области легковушка Fiat Scudo протаранила служебное авто полиции. Инцидент произошел после наступления комендантского часа.

24 ноября около часа ночи в Кременце полицейские составляли админпротокол на водителя, управлявшего транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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Водитель скрылся с места ДТП

Пока стражи порядка разбирались с одним нарушителем, на них в буквальном смысле наскочил другой. Проезжающая легковушка Fiat Scudo въехала в припаркованное авто полиции. Виновник ДТП не остановился и скрылся.

Однако уже вскоре его задержали. Нарушителем оказался 37-летний житель Кременца. Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Впрочем, пройти процедуру освидетельствования на Драгере или в медучреждении тот отказался.

Тогда полицейские составили на него протоколы по трем статьям: бегство с места ДТП, нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства, управление авто в нетрезвом состоянии.

Влетел в руки правосудия

Похожая история произошла в Черкасской области летом. Там водитель-неудачник сначала влетел в мотоцикл, а затем врезался в служебный автомобиль полиции.

Полицейские как раз остановили 17-летнего парня, управлявшего мотоциклом в состоянии опьянения. Пока правоохранители беседовали с несовершеннолетним, Opel Omega на большой скорости вылетел с поворота, протаранив мотоцикл и служебный автомобиль полицейских.

За рулем Opel находился 38-летний мужчина. Как выяснилось, он тоже выпил лишнего перед тем, как сесть за руль.