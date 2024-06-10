Девушка с Тернопольской области сообщила о мобилизации отца после инсульта: что ответили в ТЦК

Анжелика Талабан из Тернопольской области сообщила, что ее отца мобилизовали, хотя он перенес инсульт. В Тернопольском областном ТЦК и СП отреагировали на эту информацию.

Там отметили, что мужчина самостоятельно и добровольно сделал свой выбор относительно вступления в ряды Вооруженных Сил Украины. В частности, в ТЦК подчеркнули, что, очевидно, дочь и отец имеют разную позицию относительно мобилизации последнего.

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Девушка сообщила о мобилизации отца, который имел инсульт

В своем посте в фейсбуке Анжелика Талабан сообщила, что ее отца задержали работники ТЦК 8 июня. Девушка отметила, что ее отец имеет проблемы со здоровьем, такие как ухудшение зрения, перенесенный инсульт и алкогольная зависимость.

В Тернопольском ВВК мужчину, по словам его дочери, по прибытии врачи признали непригодным к службе. Однако, несмотря на это, по словам Талабан, его вернули в ТЦК и удерживали там, поскольку все необходимые справки были подписаны.

Папу чудесным образом "вылечили" и признали вполне пригодным,

– написала она.

Анжелика Талабан также сообщила, что ее отец пытался вступить в армию после начала полномасштабного вторжения. Однако ему было отказано в мобилизации из-за его проблем с алкоголизмом.

Она также отметила, что это уже не первая попытка мужчины вступить в армию, поскольку два месяца назад его признали непригодным во время патрульной проверки возле его дома.

Девушка сообщила, что ее родственники пытались передать папе мобильный телефон, деньги и одежду, но им было отказано в доступе к нему. По последним данным, отца девушки перевезли на Ровненский полигон.

"Вот так Гусятинский ТЦК СП и Тернопольский областной ТЦК СП за сутки лечит людей и отправляет на войну", – заявила Анжелика Талабан.

Она также добавила, что подала жалобы во все соответствующие органы власти, но не получила никакого ответа.

В ТЦК отреагировали на ситуацию

В ответ на сообщение о принудительной мобилизации Валерия Анатольевича Талабана Тернопольский областной ТЦК и СП разъяснил, что мужчина был призван на службу в Вооруженные Силы в соответствии с действующим законодательством.

В добровольном порядке прошел ВВК, жалоб и претензий не имеет, о чем подтвердил лично и письменно во время проверки представителями Военной службы правопорядка,

– говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что человек с активной общественной позицией выразил патриотизм относительно участия мужчин в противодействии российской агрессии и службе в Вооруженных Силах. Решение взять на себя эту роль мужчина принял по собственному желанию.

В центре также отметили, что между мужчиной и его дочерью, которая подала жалобу, очевидно, существуют разные взгляды на военную службу. Жалобу мужчина просит не рассматривать, поскольку считает ее необоснованной и такой, что не отражает фактических обстоятельств.