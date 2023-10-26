Соответствующая информация содержится в постановлении Шумского районного суда от 19 октября, передает 24 Канал. Женщина должна оплатить судебный сбор, который в несколько раз превышает сумму штрафа.
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В Тернопольской области суд оштрафовал женщину, которая высказывалась в сторону свекрови нецензурными словами. Сообщается, что этим она совершила домашнее насилие психологического характера. Ее действия квалифицировали как административное нарушение, за что она должна заплатить 170 гривен штрафа. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа увеличится вдвое. Также женщина должна погасить судебную пошлину в размере 536 гривен 80 копеек.
Обвиняемая не явилась на заседание, несмотря на то, что ее ранее сообщали о месте, дате и времени рассмотрения дела. Никакого ходатайства от нее не было. В таком случае суд вправе проводить заседание без его присутствия.
Жительницу Шумской общины уже не впервые привлекают к административной ответственности за оскорбления свекрови. Известно, что 8 апреля женщина словесно издевалась над ней и материла в доме, где они оба проживают. Тогда женщина заплатила аналогичный штраф.
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