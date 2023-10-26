Відповідна інформація міститься в постанові Шумського районного суду від 19 жовтня, передає 24 Канал. Жінка має сплатити судовий збір, який у декілька разів перевищує суму штрафу.

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У Тернопільський області суд оштрафував жінку, яка висловлювалась в сторону свекрухи нецензурними словами, Повідомляється, що цим вона вчинила домашнє насильство психологічного характеру.Її дії кваліфікували як адміністративне порушення, за що вона має заплатити 170 гривень штрафу. У разі несплати протягом 15 днів сума штрафу збільшиться у два рази. Також жінка має погасити судовий збір у розмірі 536 гривень 80 копійок.

Обвинувачувана не з’явилася на засідання, попри те, що її раніше повідомляли про місце, дату та час розгляду справи. Жодного клопотання від неї не було. У такому разі суд має право проводити засідання без її присутності.

Жительку Шумської громади вже не вперше притягують до адміністративної відповідальності через образи свекрухи. Відомо, що 8 квітня жінка словесно знущалася з неї і лаяла в будинку, де вони обоє проживають. Тоді жінка заплатила аналогічний штраф.

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