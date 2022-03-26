Тероборона Мелитополя уверенно пошла в наступление: уже уволили села под Гуляйполем

Мелитопольский отряд территориальной обороны провел очень успешную наступательную операцию. Благодаря этому уже удалось начать освобождать населенные пункты Запорожской области.

Теробороновцы вместе с другими служащими освободили от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка, расположенные к востоку от города Гуляйполе. Об этом сообщили вечером 26 марта в Запорожском ОВА.

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Бойцы, защищающие родной край, наносят врагам на Запорожском направлении очень много проблем. Поэтому там уже крайне неблагоприятная для россиян ситуация.

Лишь за одно наступление теробороны враг потерял:

свыше 80 единиц живой силы;

несколько единиц бронетехники;

секретные документы и оружие мотострелкового подразделения армии оккупантов.

Враг, ворвавшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней. Защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений, совершенных российской армией против местного населения в Запорожской области,

– отметили в ОВА.

Поэтому на Запорожском направлении захватчикам уже никогда нельзя будет чувствовать себя спокойно. Ведь против них борется не просто армия, а те, кто защищают свой дом и своих родных.

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