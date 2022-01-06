Ядерная программа Ирана не даёт покоя всему западному сообществу. Но больше всех встревожен Израиль. Там прекрасно осознаю всю степень опасности, которая исходит от враждебной политики Тегерана.

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Иранские власти неоднократно угрожали полностью уничтожить Израиль. Израильтяне прямо в ответ заявляют – они готовы начать войну, если Иран продолжит попытки разработать ядерное оружие. Ситуация на начало года накалена до предела. И кто-то должен ее решить.

Переговоры между США и Ираном

6 апреля 2021 года – в австрийской Вене прошли первые переговоры между США и Ираном по возвращению к ядерной сделке 2015 года, которую ранее разрушил Дональд Трамп. Она предполагает отказ Ирана от ядерных разработок и отказ США от санкционной политики против Тегерана.

Это станет отличным шагом на пути к миру в регионе, а потому американский президент осторожно ищет подход к иранскому правительству.

Каждая из сторон ожидает, что первый шаг сделает сидящий напротив. Но всё же к концу апреля в Белом доме оптимистично заявили – впереди долгий путь, но стороны слышат друг друга и понимают как прийти к согласию. Кажется иранский ядерный вопрос может быть решен уже в 2021 году, но всё резко меняется спустя 2 месяца.

Президентство Ибрагима Раиси

18 июня 2021 года – на президентский выборах в Иране побеждает председатель Верховного суда, человек ультраконсервативных религиозных взглядов – Ибрагим Раиси. Согласно подсчету голосов, иранцы отдали Раиси абсолютное большинство, и он побеждает сразу в первом туре.



На президентских выборах в Иране победил Ибрагим Раиси / Фото jist tv

Это значит, что переговоры предыдущего президента Ирана Хасана Рухани с Западом – ничего больше не значат. К выборам тут же возникает масса вопросов. Ведь под прикрытием демократии в Иране развернута полноценная диктатура с жесткой религиозной линией.

Стать кандидатом на любой высокий пост в стране можно только после отбора и утверждения кандидатуры Советом стражей революции. Он состоит из 7 старцев, которые и решают судьбу 80 миллионов жителей Ирана. При этом самый главный из них – аятола, то есть Верховный правитель Ирана, одобряет и утверждает результат каждых иранских выборов.

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Совет стражей революции отбирает также и кандидатов на пост президента. Например, по соображениям набожности и исламским представлениям о добродетели. И Раиси, по их мнению, лучший из лучших.

Иранцы не в восторге от своего же выбора

Сами иранцы не очень то и в восторге от, казалось бы, своего же выбора – явка избирателей составляет всего 30% – это отрицательный рекорд за всю историю иранских выборов. Но, аятолла сделал выбор – новый президент – Ибрагим Раиси.

Этот эпизод даёт четкое представление о том, что иранское общество и иранские власти имеют кардинально разные взгляды на своё будущее, и будущее страны.

В то время как, никем не выбранные, стражи революции сеют религиозный радикализм, который ведет к еще большей изоляции и западным санкциям, обычные иранцы стремятся носить джинсы и дружить с Западом. Вместо этого – новый радикальный президент Раиси.

Кто такой Ибрагим Раиси

Ибрагим Раиси – первый президент Ирана, который находился под санкциями США и ЕС еще задолго до того как вступил в должность. Начиная с конца 1980-х годов прошлого века Раиси отвечал за преследование оппозиции в составе так называемых комиссий смерти. Раиси обвиняют в массовых казнях десятков тысяч политзаключенных.

В западные санкционные списки Ибрагим Раиси попал за масштабные нарушения прав человека в Иране, после антиправительственных протестов в 2019 году. Именно с ним Западу придется иметь дело дальше.

Раии неоднократно критиковал ядерную сделку, но вступив в должность президента Ирана, вдруг заявляет, что он только "за" ее восстановление. Но, но своих условиях.

Иран никогда не покидал стол переговоров и серьезно относится к ядерным переговорам. Для другой стороны готовность отменить санкции может быть признаком их серьезности. Ибрагим Раиси Президент Ирана

Самому Раиси такой подход кажется вполне логичным, ведь это не Иран первым вышел из сделки. Именно США в 2018 году по инициативе президента Трампа вышли из ядерной сделки 2015 года, Вашингтон начал кампанию максимального санкционного давления против Ирана. Тегеран существенно ускорил свою ядерную программу.

Иранские беспилотники атаковали израильский танкер

21 июня 2021 года – премьер-министр Израиля Нафтали Беннет критикует любые попытки вернуть Иран за стол переговоров. Беннет утверждает, что доверять правительству Раиси нельзя и призывает Запад не питать иллюзий в отношении нового правительства Ирана.

31 июля – слова Беннета подтверждаются – вблизи Омана иранские беспилотники атакуют израильский танкер. Два члена экипажа погибают. Израиль требует санкций.

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Президент США Джо Байден понимая, что другого пути, попросту нет, призывает Иран все же вернуться к ядерному соглашению. Однако, правительство Раиси это процесс заводит в тупик нереалистичными условиями – сначала снятие всех санкций против Ирана, потом переговоры.



Байден призывает Иран вернуться к ядерному соглашению / Фото Getty Images

США наотрез отказывают Ирану в ультиматуме. Тегеран показательно увеличивает количество военных учений вблизи соседей и демонстративно запускает крылатые ракеты. Региональные страны призывают к диалогу.

16 октября – посланник США Роберт Малли отправляется в тур по странам Персидского Залива, чтобы обсудить тупик в переговорах с Ираном и заверить региональные державы в том, что ситуация находится под контролем. За 4 дня Малли посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

В каждой стране посланник США просил власти пойти на прямой контакт с Ираном, чтобы тот все же вернулся за стол переговоров. Напомню, прямо США и Иран не говорят, только через посредников.

20 октября – Роберт Малли отправился в Европу, где вместе с лидерами Франции, Германии и Великобритании сделал совместное заявление. Они предупреждают Иран, что их терпение не безгранично.

27 октября – главный переговорщик Ирана заявил, что страна готова вернуться к переговорам по ядерному соглашению не позднее конца ноября, а точна дата следующей встречи должна быть установлена в ближайшее время.

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Иран просит снять часть санкций

При этом Иран заявляет, что именно у США не хватает политической воли на возврат к ядерному соглашению. Но, все же риторика смягчается – Иран просит еще до переговоров снять часть санкций в качестве жеста доброй воли. США отказывают, ведь это могут резко воспринять союзники Вашингтона, которые опасаются за свою безопасность.

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30 октября – президент США Джо Байден проводит встречу с так называемой Евро Тройкой – лидерами Франции, Великобритании и Франции.По результатам этих переговоров страны сделали совместное заявление, в котором призвали Иран отказаться от провокационных действий и сделать все возможное, чтобы переговоры по ядерному соглашению были возобновлены и принесли реальные результаты.

Чтобы призыв был более действенным, США проводят военные учения вблизи Омана вместе с Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Иран, понимая, что США не пойдут ни на какие уступки, начинает серию военных провокации против Израиля – главного союзника США в регионе. Израиль бьет тревогу и заявляет, что ему попросту надоело мириться с агрессивными действиями Ирана.

Премьер Израиля напоминает, что его стране постоянно приходиться бороться с террористами, которых поддерживает и снабжает Иран. А потому и бороться, по мнению израильских властей, есть смысл не с боевиками, а напрямую с их руководителями в Тегеране. Более того, Нафтали Беннет утверждает, что Иран не такой сильный, каким хочет показаться.

Иран готовится производить ядерное оружие

Конец ноября 2021 года – разведка Израиля сообщает, что Иран готовится к тому, чтобы начать обогащать уран до 90% чистоты. Такая степень обогащения урана не используется в гражданских целях, а нужна лишь для одного – создания ядерной бомбы.

Израиль заявляет, что он готов военным путём не позволить Тегерану получить ядерное оружие. И ради достижения этой цели он даже готов поссориться со своими союзниками. И это не просто слова – Израиль, на этот момент, уже провёл несколько операций против ядерной программы Ирана.

От череды взрывов на заводах, до убийства физика-ядерщика, который был одной из ключевых фигур в иранской ядерной программе.

Американцы выступают против такой агрессивной политики, мол, израильтянам действительно удалось уничтожить несколько центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако победа была не долгой, и уже через 2 месяца Тегеран заменил поврежденные центрифуги на более новые.

Но и обеспокоенность Израиля вполне оправдана. Иран отказывается допускать инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам. Это может значить только одно – Ирану есть что скрывать. Иран попросту тянет время в переговорном процессе, попутно ускоряя ядерные разработки.

Мы по-прежнему сильно заинтересованы в том, чтобы вернуть сделку туда, где она находилась. Но если мы не сможем этого сделать, потому что Иран не будет действовать добросовестно, то мы активно рассматриваем альтернативы и варианты. А вот чего точно не будет, так это игры Ирана на время, за столом переговоров, когда он не вступает в переговоры добросовестно и быстро, продолжая при этом наращивать свою программу. Энтони Блинкен Госсекретарь США

29 ноября – спустя почти 8 месяцев, переговоры по иранской ядерной программе возобновляются но результата не приносят. Иран продолжает гнуть свою линию - сначала снятие санкций, потом диалог. США ультиматум снова отвергают.

Переговоры по ядерной сделке с Ираном рискуют закончиться ничем. Похоже, что ни одна из сторон не готова пойти на уступки. Иран обвиняет США в том, что они первые вышли из соглашения, а потому именно американцы и должны уступить. В США же наоборот называют позицию Ирана неприемлемой.

Вашингтон настаивает, что требования Тегерана увеличились с приходом к власти Ибрагима Раиси; подозревают, что просто тянут время.

Все чаще из европейских столиц звучат слова о том, что все эти переговоры с иранцами – это пустая трата времени, ведь те постоянно лишь повышают ставки.

Достойно внимания Иран обещает вернуться к ядерной сделке: как на это ответит Израиль

Новое правительство Ирана ставит перед собой цель заполучить господство в регионе. Если этого не выйдет – то хотя бы держать регион в постоянном страхе. Учитывая агрессивность внешней политики Ирана, ядерное оружие необходимо им точно не для самозащиты.

Союз Израиля и ОАЭ должен напугать Иран

С другой стороны, Израиль, заклятый враг Ирана, все сильнее расправляет плечи. Накануне премьер Израиля впервые приехал в гости к наследному принцу Объединенных Арабских Эмиратов.

И этот союз должен сильно напугать Иран, ведь противостояние его ядерной программе точно обсуждалось.

Да, под завесу года Иран всё же соглашается пустить на свои ядерные объекты инспекторов ООН и даже установить там видеонаблюдение, чтобы доказать, что не строит ядерное оружие. Но станет ли это шагом к примирению - вопрос остается открытым…