Но для израильтян соответствующие кадры были страшным напоминанием о том, что их окружают не совсем дружественные соседи. 6 мая 2021 года в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме начались беспорядки устроенные палестинцами.

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Протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме

Палестинцв протестовали против принудительного выселения их семей из нескольких домов в этом регионе.

Власть Израиля ссылалась на закон 1970 года, чтобы доказать, что владельцами этой земли до 1948 года были еврейские семьи, и поэтому нынешних палестинцев следует выселить и передать их собственность израильским евреям.

Но на самом деле ситуация резко ухудшилась еще в апреле с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана. Арабы традиционно начали стекаться к Дамасским воротам в Иерусалиме, где мусульмане всегда пышно празднуют Рамадан.

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Израильская полиция, под предлогом обеспечения безопасности запретила скопление людей в Старом городе и это, ожидаемо, вызвало волну негодования среди мусульманской молодежи.

Здесь стоит отметить, что Иерусалим уже многие десятилетия является спорной территорией между израильскими евреями и палестинцами. Обе стороны считают эту территорию своей столицей.

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В городе находятся как священные места для евреев, например Храмовая гора, так и для палестинцев, например мечеть Аль-Акса. И это уже не раз становилось яблоком раздора.

7 мая 2021 года – первые массовые столкновения

На Храмовой горе 7 мая 2021 года произошли первые массовые столкновения. Группа палестинских арабов забросала израильскую полицию камнями и петардами.

Когда же полиция стала оттеснять нападающих, те увлекли их к мечети Аль-Акса и противостояние продолжилось уже там, что тут же приобрело характер религиозного противостояния. Ведь израильские полицейские у входа в мечеть уж точно воспринимались как нечто вызывающее.

В ту ночь пострадало около 130 гражданских и 6 полицейских. Но это было лишь начало столкновения.

9 мая 2021 года израильские националисты готовились к традиционному маршу по Старому городу, чтобы показательно укрепить свое право на спорные территории.

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И хоть марш был отменен, это вызвало негодование среди палестинцев, из-за чего израильская полиция была вынуждена штурмовать мечеть Аль-Акса, что еще сильнее усугубило противостояние. В результате столкновения от резиновых пуль и газа пострадали больше 200 палестинцев.

10 мая для Израиля начался с заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с призывом не выселять палестинцев из их домов. И израильский Верховный суд частично к этому прислушался – выселение перенесли на 30 дней.

В этот же день в Иерусалиме собрались евреи для празднования Дня Города. День Иерусалима был задуман как дата празднования получения контроля Израилем над восточным Иерусалимом в 1967 году, где находится Старый город и его святыни.

Но каждый год этот праздник вызывает напряжение, ведь марш празднующих проходит через Дамасские ворота Старого города и через мусульманский квартал к Стене Плача.

Ультиматум ХАМАС

В этот раз палестинцы возвели баррикады, чтобы не пустить евреев. Вмешалась полиция, и противостояние взорвалось. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло ультиматум: или евреи уходят, или боевики начинают обстрел города.

Тем временем протесты перебросились и на другие израильские города. В Лоде палестинцы забрасывали камнями и "коктейлями Молотова" дома евреев, синагоги, школы и больницы.

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В ответ полиция открыла огонь – один палестинец погиб. В городе объявили чрезвычайное положение из-за угрозы начала гражданской войны.

Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали ракетами окраины Иерусалима. Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и ответит с великой силой,

– сказала Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля.

Май 2021 года – начало обстрела Израиля

Уже вечером 10 мая движение ХАМАС начал обстрел Израиля с территории Сектора Газы. Обстрел привел в действие сирены по всему Израилю и запустил в действие систему "Железный купол".

В ответ израильская армия ЦАХАЛ нанесла ракетные удары по Сектору Газы. 11 мая ЦАХАЛ точечным авиаударом уничтожил жилую башню Ханади в Газе, где находился штаб ХАМАС.

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Примечательно, что израильская разведка заранее предупредила всех жителей дома о том, что их жилье будет уничтожено. В результате ни один мирный житель не пострадал. В ответ ХАМАС и группировка "Исламский джихад" начала серию ракетных обстрелов по городам:

Тель-Авив;

Ашдод;

Ашкелон.

13 и 14 мая к обстрелам Израиля присоединились и террористы находящиеся в Ливане и Сирии. Вечер 14 мая 2021 года – Армия обороны Израиля начала наземную и воздушную операцию в Секторе Газа.

Израиль подверг массированным ударам самолетами и танками систему тоннелей террористов в Газе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Израиль разрушил обширную сеть туннелей ХАМАС, его ракетные заводы, оружейные лаборатории и складские помещения, а также убил более 200 боевиков, в том числе 25 высокопоставленных лиц".

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"ХАМАС больше не может прятаться. Это большое достижение для Израиля. Мы устранили важную часть командного эшелона ХАМАСа и "Исламского джихада". И тот, кто не погиб, сегодня знает, что наша длинная рука может достать его где угодно, на земле или под землей", – сказал Нетаньяху.

Израиль и ХАМАС объявили перемирие

Ночь на 21 мая 2021 года – при посредничестве Египта 11-дневную войну удалось прекратить – Израиль и ХАМАС объявили перемирие.

В результате войны террористы ХАМАС и "Исламского джихада" выпустили по Израилю почти 4,5 тысячи ракет, 90% из которых были перехвачены легендарной системой "Железный купол".

С палестинской стороны погибли почти 250 человек, около 2 тысяч были ранены, с израильской – погибли 12 человек.

Но в этой войне каждый назвал себя победителем – премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что им удалось на долгое время заставить ХАМАС "зализывать раны", глава же ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что это было успешное противостояние более сильному, а также не забыл поблагодарить Иран.



Нетаньяху заявил, что ХАМАС больше не может прятаться / Фото Israel Hayom

И именно помощь Ирана боевикам, которые обстреливали израильские территории, стала новой борьбой уже нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. Но об этом позже.



Пока же поищем ответ на вопрос – можно ли было предотвратить войну и кому она оказалась выгодна? Как ни парадоксально, но политически победу в этой войне получили обе стороны – и ХАМАС, и Нетаньяху.

ХАМАС получил победу в Палестине

Палестина разделена на две части – Сектор Газа и Западный берег Иордана. И уже многие годы внутри этого государства тлеет борьба за власть между двумя движениями – ФАТХ и ХАМАС.

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На сегодня официальным главой частично признанного Палестинского государства является Махмуд Аббас, который в то же время является лидером движения ФАТХ. Они контролируют только Западный берег Иордана.

А вот другая часть страны – Сектор Газа находится под контролем ХАМАС, который в свою очередь стремится захватить власть и на берегу Иордана. И 11-дневная война пришлась им как нельзя кстати.

Ведь положение у 86-летнего Махмуда Аббаса очень шаткое – не будучи уверенным в поддержке палестинцев Аббас в апреле, как раз перед атаками на Израиль, просто взял и отменил выборы.

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И тут на арену как раз и вышли боевики движения ХАМАС. Они гордо заявили, что это они защитники палестинских интересов не только в Секторе Газы, но и на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме. И тут же выпустили первую партию ракет по Израилю.

Такие себе бравые ребята, которые спасают палестинцев от гнёта евреев, пока старый лидер Аббас не в состоянии это сделать.

И это дало свои плоды – палестинцы увидели в ХАМАСе не террористов, а защитников их родины. С одной поправкой – на Палестину никто не нападал. К тому же на ХАМАС стали иначе смотреть и в мире, ведь с ослабевшим Аббасом вести диалог стало бессмысленно.

С другой стороны Совет безопасности ООН за пару дней после прекращения огня заявил, что Палестине нужно срочно оказать гуманитарную помощь, которая "будет способствовать быстрому и устойчивому восстановлению страны".

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В глазах палестинцев – ХАМАС просто герои, а вот движение Аббаса ФАТХ – лузеры. Но победил в этой войне и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политический кризис в Израиле

Дело в том, что накануне войны премьеру не удалось сформировать новое правительство после 4-х безрезультатных выборов в стране за последние 2 года. А значит это право переходило к оппозиции, чего Нетаньяху не мог допустить – это уничтожило бы его как политика.

Но война остановила этот процесс, а значит оппозиция осталась не у дел, а значит Нетаньяху остался на коне и готов объявить о 5-х выборах и снова попытаться сформировать правительство. Но, к сожалению для Нетаньяху, даже рейтинги на войне, не помогли ему.

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Июнь 2021 года – Израиль накрыл политический кризис, который в итоге привел к смене правительства. Из-за неспособности сформировать коалицию в парламенте Израиля, 2 года страна жила без нормального правительства.

Все эти 2 года в стране сохранялось временное правительство с Нетаньяху во главе. Но и этому пришел конец.

Оппозиционные партии в июне наконец собрали необходимые для создания коалиции голоса. Главной их целью является смещение Нетаньяху с поста премьера и формирование нового правительства.

И этот союз оппозиции в 2021 году также стал историческим событием для Израиля. Противники Нетаньяху нарушили многолетнее политическое табу – еврейские политсилы пошли на сотрудничество с арабской исламистской партией РААМ.

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Фотография, где за одним столом сидят улыбающиеся лидеры правых и левых евреев, а также лидеры арабов в Израиле – это уже беспрецедентный шаг.

Новый премьер-министр Израиля – Беннет

13 июня 2021 года – Нафтали Беннет становится новым премьер-министром Израиля. С этого момента о войне с палестинцами временно забыли. Ведь новый премьер решился идти войной не против террористических групп, а против того, кто их активно поддерживает.

Израиль окружен "Хезболлой", шиитскими боевиками, "Исламским джихадом" и ХАМАСом, желающими доминировать на Ближнем Востоке. Они хотят уничтожить мою страну, все они поддерживаются Ираном,

– сказала Беннет.

С такой речью новый премьер-министр Израиля выступил на Генассамблее ООН уже в сентябре, призывая демократический мир не закрывать глаза на возрастающую угрозу того, что совсем скоро Иран обзаведется ядерным оружием.



Беннет выступил на Генассамблее ООН / Фото с сайта правительства Израиля

В такой способ Нафтали Беннет призвал, в первую очередь, США не идти на уступки Ирану в вопросе ядерной сделки.

11-дневная война в мае полностью изменила политику Израиля, кроме смены политического руководства, изменилась и парадигма – Израиль уже не столько нацелен на борьбу с отдельными террористическими группировками, сколько на борьбу с ее главным корнем – Ираном.