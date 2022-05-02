В Терпенновской общине на Запорожье оккупанты назначили новых руководителей
2 мая 2022 , 08:28Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
Новых руководителей российские оккупанты назначили в Терпенновской общине на Запорожье. Их выбрали среди местных.
Против предателей прокуратура Запорожской области уже готовит уголовные производства. Об этом сообщили в местной ОВА 1 мая.
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Российские оккупанты назначили главой Терпенновской общины бывшего воспитателя местного интерната Юрия Волжанина. Его заместителем стала Наталья Жила.
Советник коллаборанта – Петр Пульянов, который когда-то был главой Светлодолинского сельского совета и с первого дня сотрудничает с оккупантами. Правой рукой Пульянова является местная жительница Юлия Оленберг.
Новая власть в Скадовске
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