Украинская ТрО встала костью в глотке у оккупантов
Источник:телеграм-канал Александра Коваленко
Территориальная оборона Вооруженных Сил Украины сейчас отыгрывает не менее важную роль в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, чем любая другая силовая структура.
Комбинируя свое нахождение как на передней линии, особенно в Херсонской области и на второй линии, обеспечивая безопасность в городах и селах, ТрО создают множество проблем, как российским подразделениям, так и их агентам/диверсантам.
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Подлые фейки россиян
Вооруженная, в основном легким стрелковым оружием и ПТРК, мобильная ТрО наносит весьма эффективные жалящие удары по российским оккупантам на переднем крае, а в тылу нивелирует планы россиян по дестабилизации социально-общественного порядка в регионах.Не имея особого успеха в борьбе против ТрО на поле боя, российские оккупанты запускают сейчас волну фейков о том, что ТрО несет колоссальные потери, а бойцы терробороны бросают своих раненых и убитых на поле боя.
Данные методы не новы. Деморализация противника, а так же его близких, путём распространения в доступных источниках подобной информации, практиковалась не только россиянами в череде современных конфликтов, но еще в эпоху СССР.
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Оккупанты боятся украинцев
С другой стороны, это лишний раз показывает, как оккупанты относятся к украинской ТрО. Точно так же, как к ВСУ, спецам ГУР МО и СБУ, ССО и другим силовым структурам и подразделениям. Они реально сс*тся.Потому, что ТРО стала за неполные 5 месяцев войны полноценной боевой единицей в обойме всех силовых структур Украины, со своим уникальным багажом опыта. Причем ТрО – это на все 100% добровольцы, которые осознанно пошли воевать и они гарантировано мотивированы защищать родную землю.
Эх, то ли бы еще было бы, если бы им какой-нибудь тяжелой техники подогнали. Но, кто его знает, то ли еще будет!
Слава нації!
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