Зеленский рассказал, сколько территории потеряла Украина из-за промедления с помощью США

Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности сообщил, что Украина потеряла около 4 тысяч квадратных километров территорий.

Таких потерь можно было избежать. Президент Украины рассказал об этом в субботу, 15 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Сколько территорий потеряла Украина

Еще в 2024 году Конгресс США отсрочил решение о предоставлении помощи Украине, что повлекло получение поддержки в более поздние сроки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие командиры сообщали, что эта задержка стоила Украине территорий и человеческих жизней.

Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом, поскольку именно республиканцы препятствовали оказанию помощи. В то же время он признал, что получение поддержки хоть и произошло позже, однако она была очень нужна именно на тот момент.

Мы потеряли около 4 тысяч квадратных километров территорий. Если бы эта помощь могла поступить быстрее, мы находились бы в лучшем положении,

– считает украинский лидер.

К слову, также во время выступления на конференции он прокомментировал украинское производство беспилотных летательных аппаратов. По словам главы государства, в течение прошлого года Украине удалось произвести более 1,5 миллиона беспилотников. Он отметил, что это является одним из успехов нашего государства.