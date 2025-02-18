Эрдоган исправил главу МИД Турции, который заявил, что Украина должна пойти на территориальные уступки

18 февраля президент Зеленский провел переговоры с главой Турции. Эрдоган выступил за полную территориальную целостность Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украине вряд ли удастся сохранить территориальную целостность. Во время пресс-конференции с президентом Зеленским в Анкаре турецкий лидер Реджеп Эрдоган высказал свое мнение по этому поводу, передает 24 Канал.

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Что сказал Эрдоган

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает полную территориальную целостность Украины. Анкара всегда настаивала на нерушимости ее международно признанных границ и суверенитета.

Территориальная целостность Украины – это то, от чего мы не можем отказаться, так же как и от суверенитета. Именно поэтому нужно, чтобы как можно скорее был установлен мир,

– заявил он.

Политик подчеркнул, что Турция и Украина – стратегические партнеры. Также Эрдоган добавил, что считает свою страну идеальным местом для переговоров между Россией и Украиной.

К слову, президент Зеленский считает, что Турция могла быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности.