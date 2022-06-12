На территории Беларуси осталось почти 700 российских военных, – активисты-наблюдатели

Российских военных на территории Беларуси с каждым днем становится все меньше. Об этом свидетельствуют данные активистов-наблюдателей, мониторящих ситуацию в стране.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что в Беларуси с каждым днем наблюдается все меньше военных из России. На днях эта цифра колебалась в пределах 1000 бойцов, сейчас сообщают о 700 бойцах.

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Военных недостаточно для наступления

Согласно данным, этого количества военных явно недостаточно для того, чтобы проводить наступательные действия. В то же время, следует понимать, что они могут вести разведку, а также работать над ракетными ударами по нашей территории.

Активисты отмечают, что российские военные время от времени отмечали в Гродном, Барановичах, Мачулищах, а также Клинцах. Также следует понимать, что на территории Беларуси остаются системы ПВО, а также ракетные комплексы. Именно поэтому военное руководство несколько сотен своих бойцов не вывозит из страны, чтобы они могли выполнять поставленные перед ними задачи.

Белорусские военные подъехали к границе с Волынской областью

Отметим, что в начале июня появилась информация о движении колонны белорусской военной техники . Ее подвезли к самой границе с Волынской областью.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что двигавшейся по Дрогичину колонне заметили 6 БТР, а также один МАЗ. На следующий день эту колонну увидели уже в Кобринском районе. Ее тогда сопровождали две машины ГАИ. И вскоре она повернула к Дивину, двигаясь в сторону украинской границы.

От государственной границы ехала другая колонна. В ней было 2 БТР и МАЗ, после которых проехала еще одна вертика вражеской техники – 6 БТР и МАЗ.

В Беларуси военных приводят к боевой готовности

Как отмечают в Генштабе ВСУ, военных в Беларуси в настоящее время приводят к высшим степеням боевой готовности . Известно, что они занимаются отработкой практических мер по приему военнообязанных. Кроме того, снимают с хранения армейское вооружение и технику.

Ранее в ГУР сообщили о занятиях по боевой готовности. Их проводят для того, чтобы "перейти из мирного на военное время". В ходе собрания военные отрабатывают вопросы, связанные с организацией охраны и обороны военных и гражданских объектов инфраструктуры. Кроме того, осваивают противодействие диверсионно-разведывательным группам и выполняют мероприятия военного положения.

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