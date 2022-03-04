На территории Южноукраинской АЭС ситуация контролируемая

После Запорожской АЭС россияне могут атаковать Южноукраинскую. Сейчас ситуация там остается контролируемой.

О ситуации в городе и на территории рассказали в местной теробороне. Об этом в украинских СМИ сообщили утром 4 марта.

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Какова ситуация на Николаевщине

Как заявили в Генштабе ВСУ, до 15 батальонных тактических сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск по состоянию на утро 4 марта.

Накануне в Николаевской ОВА объясняли, что защитникам Вознесенска – сложно. Но глава администрации верит, что они в любом случае выбьют из города всех врагов.

Россияне захватили Запорожскую АЭС

Южноукраинская АЭС расположена в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг, на восток от Южноукраинска и близ Вознесенска, что в Николаевской области.

В ночь на 4 марта российские захватчики атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Шли тяжелые бои. Из-за вражеского обстрела там вспыхнул пожар, утром его удалось потушить. Оккупанты захватили площадку АЭС, но оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков.

За атакой на Запорожскую АЭС в прямом эфире наблюдали миллионы людей со всего мира. Британский премьер созывает заседание Совбеза ООН.

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