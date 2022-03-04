Про ситуацію в Южноукраїнську й на території розповіли у місцевій теробороні. Про це в українських ЗМІ повідомили зранку 4 березня.
Читайте також МАГАТЕ переводить Центр надзвичайних ситуацій у режим цілодобового реагування
Южноукраїнська АЕС – це атомна електростанція, розташована у степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, на схід від Южноукраїнська, що у Миколаївській області.
Новина доповнюється...
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!