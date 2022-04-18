На территории Луганщины, которую контролирует Украина, остается примерно 50 тысяч человек
Российские оккупанты безжалостно бьют по Луганской области, поэтому жителей просят выезжать из региона. На подконтрольной Украине территории области остаются примерно 50 тысяч человек.
Людей просили и до сих пор просят уехать из Луганской области, если это возможно. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава области Сергей Гайдай, передает 24 канал.
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Несколько дней назад они начали палить из тяжелых калибров, минометов и артиллерии, в частности, по центру Кременной. В городской агломерации Рубежное, Северодонецк и Лисичанск остается сейчас примерно 50 тысяч человек,
– говорит Гайдай.
По его словам, россияне палят по гражданским объектам и несут разруху.
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