На территории Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

Украинским военным удалось обезвредить еще один беспилотник русской орды. Вражеский летательный аппарат был сбит в Винницкой области.

Украинские военные сбили беспилотник тактического уровня

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что беспилотник был сбит 13 марта. Речь идет об уничтожении беспилотного летательного аппарата тактического уровня.

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Борзов также заявил, что в Винницкой области пока не ведутся боевые действия.

Отметим, что 6 марта обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей. Враг выпустил 8 ракет.

Сообщалось, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Борзов заявлял о десяти раненых. Также в результате удара были и погибшие.

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По состоянию на утро 13 марта Россия потеряла 7 беспилотников в войне против Украины.