Українські військові збили безпілотник тактичного рівня
Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що безпілотник був збитий 13-го березня. Йдеться про збиття безпілотного літального апарату тактичного рівня.
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Борзов також заявив, що на Вінниччині наразі не ведуться бойові дії.
- Зауважимо, що 6-го березня обстріляли аеропорт та військовий об'єкт під Вінницею. Ворог випустив 8 ракет.
- Повідомлялося, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря.
- Борзов заявляв про десятьох поранених. Також внаслідок удару були й загиблі.
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