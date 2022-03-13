Українські військові збили безпілотник тактичного рівня

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що безпілотник був збитий 13-го березня. Йдеться про збиття безпілотного літального апарату тактичного рівня.

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Борзов також заявив, що на Вінниччині наразі не ведуться бойові дії.

До уваги. Станом на ранок 13-го березня Росія втратила 7 безпілотників у війні проти України.

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