"Территория ада": российские войска бомбят Сумы
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что сейчас идет бомбардировка пригорода Сум. По его словам, вся область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска.
А в Ахтырке, что в Сумской области, которую обстреливали ранее, нет отопления и электроэнергии.
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"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", – добавил Дмитрий Живицкий.
Глава Сумской ОГА рассказал, что бомбардировка города началась около 18:00. Бомбят такие города Сумщины:
- Недригайлов,
- Боромлю,
- Бездрик,
- Лебедин.
По его словам, там просто уничтожается гражданское население.
Это уже не Путин. Путин – безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно, почему,
– написал Дмитрий Живицкий.
Добавим, что в российской деревне Поповка, которая граничит с Сумской областью, враг развернул "Грады". Вероятно, россияне для провокации будут обстреливать самих себя. Подробности – читайте в статье.
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