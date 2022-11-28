Террор был системный, – активист рассказал о зверствах оккупантов в Херсоне
Российские оккупанты пытали мирное население в Херсоне. Но гораздо хуже ситуация была ближе к линии фронта, где находились передовые части захватчиков.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, на территории города уже нашли несколько застенков, где оккупанты издевались над людьми.
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Преимущественно хватали обычных людей
Как рассказал Молчанов, оккупанты по-разному обращались с незаконно задержанными. Женщинам или очень старикам они просто угрожали. Впрочем, были неоднократные случаи, когда захватчики били людей током, подсоединяя провода к голове и половым органам.
Преимущественно россияне хватали обычных гражданских, никак не вовлеченных в партизанской деятельности. Хотя, конечно, были и граждане, непосредственно подрывавшие режим оккупантов.
Интересно, что у российских спецслужб творился беспорядок со списками людей, которых они собирались задержать. Они получали данные от разных коллаборантов, где иногда была устаревшая информация, и не совмещали их. Однако в городе было много пострадавших среди бывших сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из них погибли.
Все-таки в целом я не вижу в Херсоне ситуации, которая была в Буче. Там не было массовых убийств мирного населения. Там террор был системным. Хуже ситуация была в прифронтовых населенных пунктах, где российская армия мстила мирным жителям. Основная масса российской армии похожа на дикое быдло,
– отметил Молчанов.
В Херсоне тоже было непросто. Однако можно было избежать репрессий, если не попадаться на глаза и не общаться с российскими захватчиками.
Молчанов рассказал о преступлениях оккупантов в Херсонской области: смотрите видео
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- Правоохранители поймали бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, который собирал данные об украинских военных и хотел передать их оккупантам. Он собирался лично отдать флешку посольству России в Будапеште.
- Кроме того, несколько руководителей компании VS Energy, владеющих рядом облэнерго Украины, оказались россиянами. Они помогали оборонному сектору России.
- А в Херсоне задержали мужчину, который помогал оккупантам бежать на левый берег на катерах.