В одном из частных колледжей Кабула террорист-смертник взорвал себя, пока студенты сдавали вступительный экзамен. Местные власти предполагают, что за трагедией стоят боевики группировки "Исламское государство".

Пока известно о 23 убитых, еще 36 человек получили сильные ранения . На месте преступления работает полиция.

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Теракт был направлен на конкретное этническое меньшинство

Взрыв прогремел в западной части города в образовательном центре Каай. Большинство студентов живут вблизи колледжа и входят в этническое меньшинство хазарейцев, на которое уже нападали в прошлом.

Учебный центр, где был совершен теракт, – это один из небольшого количества частных колледжей, где могутне только мужчины, но и. Напомним, что после прихода талибов к власти в августе прошлого года девушкам запретили учиться в большинстве школ.

Местные СМИ передают, что в ближайшей к колледжу больнице лежит несколько рядов тел погибших. Многие получили ранения. Сейчас им оказывают помощь врачи.

Важно отметить, что хазарейцы – мусульмане-шииты, которых долгое время преследовала террористическая группировка "Исламское государство", а также талибы, исповедующие суннитский ислам. Пока ни одна террористическая группа не призналась в причастности к взрыву.

Спикер министерства внутренних дел осудил атаку и сказал, что на месте инцидента работают правоохранители. Талибы говорят, что пытаются восстановить стабильность в регионе.

Они подозревают "Исламское государство" в совершенном и заявляют, что нападения на гражданские объекты "доказывают бесчеловечную жестокость врага и отсутствие нравственных стандартов".

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Теракт у посольства России в Кабуле

5 сентября еще один террорист-смертник взорвал себя в Кабуле. Произошло это в очереди за визами у посольства России. Тогда ответственность за теракт на себя взяли боевики "Исламского государства".

В результате взрыва погибли 10 человек, 2 из которых – российские дипломаты. По информации российских СМИ, террорист взорвал себя, когда один из представителей дипмиссии вышел из помещения посольства, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

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